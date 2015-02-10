Две машины загорелись в Кингисеппе с разницей в несколько минут

Машины горели на улице Жукова и проспекте Карла Маркса.

Накануне ночью, 11 августа, в полицию Кингисеппского района сообщили о пожаре у дома №8 по улице Жукова. Там загорелась "КИА К5". Машина принадлежала 29-летнему петербуржцу и стоила 2,6 млн рублей. У седана выгорел моторный отсек. К счастью, обошлось без пострадавших.

Незадолго до этого загорелась еще одна иномарка. На этот раз у дома №47 по проспекту Карла Маркса горел "Лифан Х60", принадлежащий 50-летней жительнице Кингисеппа. Сообщение пришло на две минуты раньше сообщения о "КИИ". "Фонтанка" сообщила, что иномарка была припаркована на газоне. В результате у машины выгорел моторный отсек. Пострадавших в пожаре нет, сумма ущерба устанавливается.

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Фото: Piter.tv