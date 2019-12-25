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Мужчина покусал знакомого во время драки в Калининском районе
Сегодня, 14:25
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Мужчина покусал знакомого во время драки в Калининском районе

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Пострадавшего доставили в больницу с ранами лица.

В ночь на пятницу, 12 августа, в хирургическое отделение Горбольницы № 2 был доставлен молодой человек с ранами носа и левой щеки от укусов. Предположения медиков о нападении собаки оказались неверны: нас самом деле мужчину покусал его приятель на спортплощадке. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

По словам пострадавшего, он повздорил со знакомым у дома №31/2 по проспекту Культуры. В ходе перепалки  вместо ударов он получил от оппонента несколько укусов. 

Обстоятельства произошедшего уточняются. 

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге у пассажира такси изъяли пакет с гашишем.

Фото: Piter.TV

Теги: дебошир, драка, происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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