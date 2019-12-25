Мужчина покусал знакомого во время драки в Калининском районе

Пострадавшего доставили в больницу с ранами лица.

В ночь на пятницу, 12 августа, в хирургическое отделение Горбольницы № 2 был доставлен молодой человек с ранами носа и левой щеки от укусов. Предположения медиков о нападении собаки оказались неверны: нас самом деле мужчину покусал его приятель на спортплощадке. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

По словам пострадавшего, он повздорил со знакомым у дома №31/2 по проспекту Культуры. В ходе перепалки вместо ударов он получил от оппонента несколько укусов.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

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Фото: Piter.TV