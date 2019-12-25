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Две машины столкнулись при въезде в ТЦ "Ульянка"
Сегодня, 16:33
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Arinablinova

Две машины столкнулись при въезде в ТЦ "Ульянка"

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Очевидцы обвинили в ДТП "газель", которая скрылась с места столкновения.

В понедельник, 24 февраля, около 15:00 две машины столкнулись при въезде в ТЦ "Ульянка".  Фотографиями последствий столкновения поделились в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте". 

На снимках видно, что машины пострадали не очень сильно. Также на них можно рассмотреть водителей, которые стоят рядом со своими транспортными средствами. Петербуржцы удивились, что подобное в принципе смогло произойти, а также порадовались, что ДТП не затронуло припаркованные рядом машины. 

Позднее один из очевидцев рассказал, что всё произошло из-за "газели", которая после аварии сразу же уехала через поребрик. Так ли это на самом деле в настоящий момент неизвестно. 

Ранее мы писали, что "Skoda" влетела в припаркованную машину на проспекте Кузнецова.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: дтп, парковка, удьянка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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