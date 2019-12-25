Очевидцы обвинили в ДТП "газель", которая скрылась с места столкновения.

В понедельник, 24 февраля, около 15:00 две машины столкнулись при въезде в ТЦ "Ульянка". Фотографиями последствий столкновения поделились в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

На снимках видно, что машины пострадали не очень сильно. Также на них можно рассмотреть водителей, которые стоят рядом со своими транспортными средствами. Петербуржцы удивились, что подобное в принципе смогло произойти, а также порадовались, что ДТП не затронуло припаркованные рядом машины.

Позднее один из очевидцев рассказал, что всё произошло из-за "газели", которая после аварии сразу же уехала через поребрик. Так ли это на самом деле в настоящий момент неизвестно.

Ранее мы писали, что "Skoda" влетела в припаркованную машину на проспекте Кузнецова.

Фото: vk.com/spb_today