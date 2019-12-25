"Skoda" влетела в припаркованную машину на проспекте Кузнецова

Очевидцы обвиняют в ДТП таксиста, который не пропустил машину.

В понедельник, 24 февраля, у дома №23 на проспекте Кузнецова заметили легковушку, врезавшуюся в припаркованный автомобиль. Фотографиями последствий столкновения поделились в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Очевидцы утверждают, что "Skoda" попала ДТП из-за того, что ранее её не пропустила машина "Яндекс.Такси". В комментариях этому утверждению очень возмутились, ведь свои ошибки всегда так просто "списать на какое-нибудь такси, каршеринг или еще кого-нибудь", и предложили дождаться официальной версии.

Ранее мы писали, что в ДТП под Свердлова пострадал трехлетний ребенок.

Фото: vk.com/spb_today