Две машины столкнулись на перекрёстке Зайцева и Новостроек

Машины ещё находятся на месте ДТП, но не мешают проезду.

В субботу утром, 29 февраля, два автомобиля столкнулись на перекрестуке улицы Зайцева и улицы Новостроек. Об этом очевидцы рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "ВКонтакте".

На фотографиях видно, что у одной из машин сильно повреждены двери и переднее крыло, а у второго транспортного средства от столкновения пострадал капот и передний бампер. О пострадавших не сообщалось.

В комментариях отмечают, что "легковушки" по прежнему находятся на месте, однако не сильно мешают проезду.

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Фото: vk.com/spb_today