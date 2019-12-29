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Две машины столкнулись на перекрёстке Зайцева и Новостроек
Сегодня, 9:19
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Arinablinova

Две машины столкнулись на перекрёстке Зайцева и Новостроек

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Машины ещё находятся на месте ДТП, но не мешают проезду.

В субботу утром, 29 февраля, два автомобиля столкнулись на перекрестуке улицы Зайцева и улицы Новостроек. Об этом очевидцы рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "ВКонтакте".

На фотографиях видно, что у одной из машин сильно повреждены двери и переднее крыло, а у второго транспортного средства от столкновения пострадал капот и передний бампер. О пострадавших не сообщалось.

В комментариях отмечают, что "легковушки" по прежнему находятся на месте, однако не сильно мешают проезду. 

Ранее мы писали, что иномарка "прокатила" Ладу на перекрестке в Приморском районе

Фото: vk.com/spb_today

Теги: две машины, дтп, столкновение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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