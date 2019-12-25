Две машины столкнулись на перекрестке Богатырского и Оптиков

Один из водителей проигнорировал красный сигнал светофора.

В воскресенье, 12 июля, две машины столкнулись на перекрестке Богатырского проспекта и улицы Оптиков. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Очевидцы рассказали, что один из водителей пытался проехать перекресток в тот момент, когда загорелся красный сигнал сигнал светофора. На фотографии видно, что один из автомобилей получил сильные повреждения.

О пострадавших не сообщалось. На данный момент обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее мы писали, что в ДТП на перекрестке 8-ой Советской и Дегтярной пострадал пешеход.

Фото: vk.com/spb_today