Две компании перестали быть резидентами ОЭЗ "Санкт-Петербург"

Суд удовлетворил иск Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИТ) о расторжении соглашений, заключенных с ООО "Научно-исследовательский центр "СПб-тест" и ООО "Инновационная компания "Новые технологии".

Арбитражным судом Петербурга и Ленобласти прекращены договорные отношения двух организаций с особой экономической зоной "Санкт-Петербург", сообщает издание "Деловой Петербург" 9 июня.

Суд удовлетворил иск Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИТ) о расторжении соглашений, заключенных с ООО "Научно-исследовательский центр "СПб-тест" и ООО "Инновационная компания "Новые технологии". Данные организации получили статус резидентов особой экономической зоны в 2021 году.

Первоначально планировалось, что "СПб-тест" создаст Центр сертификационных исследований инновационных продуктов, а "Новые технологии" займутся строительством научного комплекса по созданию и выпуску экологически чистых и переработанных материалов. Однако проверки показали невыполнение организациями обязательств, объекты не были построены.

Комитет также указал, что аналогичные судебные разбирательства ведутся в отношении ряда других компаний: ООО "Полекс-Фарм", ООО "Ай Эм Си станкоинструментальный завод", ООО "ОРТОИНВЕСТ" и ООО "НПК "Позитрон".

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге к 2026 году построят завод по производству промышленных роботов.

Фото: Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга