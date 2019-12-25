Экологические организации в Девяткино объединила борьба с отходами

В воскресенье, 31 мая, два экологических объединения провели глобальную уборку в районе "Медвежий стан". Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Девяткино online".
На борьбу с отходами вышли активисты движения "Чистый град" и организации "Экология медвежьего стана". Они занялись расчисткой тротуаров и газонов, а также полностью убрали канаву у жилого комплекса "Старая крепость". Водоём хранил в себе много секретов – среди мусора нашлись доски, пластиковые вёдра и даже внушительное дорожное ограждение.
Сообща за время уборки получилось собрать 51 мешок с отходами. Весь мусор был утилизирован.
Участники мероприятия поблагодарили всех неравнодушных жителей, присоединившихся к общему делу, и обратились к подписчикам сообщества с просьбой вступать в ряды добровольцев.
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Фото: ВКонтакте / 9online
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