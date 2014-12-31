Две девочки после пожара во Всеволожске остаются в реанимации

Состояние пострадавших при пожаре детей врачи оценивают как тяжёлое.

Две малолетние девочки, пострадавшие в результате пожара во Всеволожском районе Ленинградской области, продолжают находиться в реанимации. Их состояние оценивается как тяжёлое и крайне тяжёлое. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на родственников пострадавших.

По словам тёти девочек Елены Шапошниковой, у трёхлетнего ребёнка диагностированы ожоги от 70 до 80 процентов поверхности тела, её состояние врачи оценивают как крайне тяжёлое. Шестилетняя девочка получила серьёзные ожоги и находится в тяжёлом состоянии. Обе пострадавшие проходят лечение в отделении реанимации.

Пожар произошёл в квартире во Всеволожском районе, когда дети находились дома без присмотра взрослых. Как сообщила родственница, родители девочек накануне поссорились и оба ушли из дома, употребляя алкоголь.

Также стало известно, что квартира, в которой произошёл пожар, была обесточена из-за накопившихся долгов по коммунальным платежам. Электроснабжение в помещение было организовано с помощью удлинителя, протянутого из квартиры бабушки, расположенной этажом выше.

Елена Шапошникова сообщила, что ранее обращалась в органы опеки с просьбой обратить внимание на условия, в которых проживают дети. В обращении указывалось на регулярные конфликты между родителями, употребление алкоголя и отсутствие должного ухода за несовершеннолетними. В ответе, по её словам, было указано, что видимой угрозы жизни и здоровью детей выявлено не было.

Фото: Piter.TV