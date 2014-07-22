Дважды за день эвакуировали ТРК "Мега Дыбенко"

Сообщения дважды оказывались ложными.

Стало известно, что 13 апреля дважды эвакуировали посетителей в торгово-развлекательном центре "Мега Дыбенко". Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Сообщения дважды оказывались ложными. Первая эвакуация была около 11:00, а вторая немного позже. В комментариях пользователей удивило количество посетителей, потому что на сегодняшней день в магазине работают крупный продуктовый гипермаркет, магазин электроники и бытовой техники, а также мелкие магазины одежды.

Ранее мы писали, что лжеминеры заставили 6 тысяч человек эвакуироваться в Петербурге. Опасных предметов не обнаружили.

Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти