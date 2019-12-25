Два автомобиля столкнулись на трассе в Луге рядом с постом ДПС

В четверг, 9 апреля, на одной из лужских дорог произошло ДТП. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Подслушано в городе Луга".
Как сообщает подписчик, два автомобиля столкнулись на участке между постом сотрудников ДПС и деревней Большие Крупели. Водитель "Рено Дастер" смог добраться до поста самостоятельно, в то время как машина другого водителя буквально разлетелась на куски.
О состоянии водителей и пассажиров информации не поступало.
Ранее мы рассказали о том, что неадекватный водитель с мигалкой разбудил жителей Кудрово.
Фото: ВКонтакте /lugasluh
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