Два водителя пострадали в массовом ДТП на проспекте Славы

Столкнулись "Daewoo", "Volvo", "Mitsubishi" и "ВАЗ".

В понедельник утром, 24 февраля, во Фрунзенском районе города произошла массовая авария. Об этом рассказали в отделе пропаганды управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Около 8:30 молодой человек, управлявший машиной марки "Daewoo Nexia", "догнал" стоящий на светофоре "Volvo V70" . Также он умудрился задеть стоящие рядом "ВАЗ 2115" и "Mitsubishi Carisma".

В результате случившегося пострадали водители двух первых машин. У мужчин диагностировали закрытые черепно-мозковые травмы, а также ссадины и ушибы.

Обстоятельства произошедшего на данный момент выясняются.

Ранее мы писали, что таксист "догнал" автобус на пересечении Купчинской и Олеко Дундича.

Фото: pexels