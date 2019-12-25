  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Два водителя пострадали в массовом ДТП на проспекте Славы
Сегодня, 14:17
105
Arinablinova

Два водителя пострадали в массовом ДТП на проспекте Славы

0 0

Столкнулись "Daewoo", "Volvo", "Mitsubishi" и "ВАЗ".

В понедельник утром, 24 февраля, во Фрунзенском районе города произошла массовая авария. Об этом рассказали в отделе пропаганды управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Около 8:30 молодой человек, управлявший машиной марки "Daewoo Nexia", "догнал"  стоящий на светофоре "Volvo V70" . Также он умудрился задеть стоящие рядом "ВАЗ 2115" и "Mitsubishi Carisma".

В результате случившегося пострадали водители двух первых машин. У мужчин диагностировали закрытые черепно-мозковые травмы, а также ссадины и ушибы. 

Обстоятельства произошедшего на данный момент выясняются. 

Ранее мы писали, что таксист "догнал" автобус на пересечении Купчинской и Олеко Дундича.

Фото: pexels

Теги: дтп, массовое, массовое дтп, много машин, пострадавшие
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии