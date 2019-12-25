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Таксист "догнал" автобус на пересечении Купчинской и Олеко Дундича
Сегодня, 10:50
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Arinablinova

Таксист "догнал" автобус на пересечении Купчинской и Олеко Дундича

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К счастью, обошлось без пострадавших.

В понедельник, 24 февраля, стало известно о ДТП, случившемся на пересечении Купчинской улицы и улицы Олеко Дундича.  Жители города поделились фотографиями последствий в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте". 

Автомобиль таксопарка "Ситимобил" врезался в стоящий на остановке автобус. Почему произошло столкновение неизвестно, но на снимках видно, что капот и передний бампер у легкового автомобиля сильно пострадали.  Судя по предварительной информации, никто не пострадал. 

Ранее мы писали, что в ДТП под Свердлова пострадал трехлетний ребенок.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: автобус, ситимобил, такси, таксист
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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