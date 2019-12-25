Таксист "догнал" автобус на пересечении Купчинской и Олеко Дундича

К счастью, обошлось без пострадавших.

В понедельник, 24 февраля, стало известно о ДТП, случившемся на пересечении Купчинской улицы и улицы Олеко Дундича. Жители города поделились фотографиями последствий в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Автомобиль таксопарка "Ситимобил" врезался в стоящий на остановке автобус. Почему произошло столкновение неизвестно, но на снимках видно, что капот и передний бампер у легкового автомобиля сильно пострадали. Судя по предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее мы писали, что в ДТП под Свердлова пострадал трехлетний ребенок.

Фото: vk.com/spb_today