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Два внедорожника провалились в трещины на льду Байкала

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Водители оставили внедорожники на льду и ушли.

Два внедорожника провалились в трещины на льду Байкала. Об этом сообщили в ГУМЧС РФ по Иркутской области.

Инцидент произошел вблизи поселка Большое Голоустное. В трех километрах от берега были обнаружены два автомобиля. Водители оставили внедорожники на льду и ушли. В пресс-службе ведомства отметили, что это уже не первые случаи провалов автомобилей под лед на Байкале. Подробности инцидента уточняются.

Ранее мы сообщали, что в Тольятти локализовали пожар в гостинице.

Видео: МЧС России

Теги: автомобили, байкал, иркутская область, лед
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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