Два внедорожника провалились в трещины на льду Байкала. Об этом сообщили в ГУМЧС РФ по Иркутской области.
Инцидент произошел вблизи поселка Большое Голоустное. В трех километрах от берега были обнаружены два автомобиля. Водители оставили внедорожники на льду и ушли. В пресс-службе ведомства отметили, что это уже не первые случаи провалов автомобилей под лед на Байкале. Подробности инцидента уточняются.
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Видео: МЧС России
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