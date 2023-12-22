Водители оставили внедорожники на льду и ушли.

Два внедорожника провалились в трещины на льду Байкала. Об этом сообщили в ГУМЧС РФ по Иркутской области.

Инцидент произошел вблизи поселка Большое Голоустное. В трех километрах от берега были обнаружены два автомобиля. Водители оставили внедорожники на льду и ушли. В пресс-службе ведомства отметили, что это уже не первые случаи провалов автомобилей под лед на Байкале. Подробности инцидента уточняются.

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Видео: МЧС России