Два вездехода искупались в Смоленке

Такие вездеходы стоят более пяти миллионов рублей.

В воскресенье днем жители Василеостровского района Петербурга увидели на реке Смоленке вездеходы. Видео появилось в группе "Неизданное | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

Автор видео опубликовал ролик и уточнил, что это "за аппараты рассекали сегодня по реке Смоленке"?

В комментариях ему ответили другие пользователи, рассказав, что это вездеход "Шерп". Машина, созданная в Петербурге специально для покорения болот и непролазных грязей. Зачем было ездить на вездеходах за несколько миллионов рублей по реке, ломая при этом лед, не известно.

Накануне петербуржцы спрыгнули с жилой высотки в Неву с парашютами.

Видео: ВК/ Неизданное | Санкт-Петербург