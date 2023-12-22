Пять необычных и суровых машин к 23 февраля

Все автомобили стоят от 6 до 13 млн рублей.

Ко Дню защитника Отечества редакция журнала 110km подготовила подборку машин, которые сейчас можно купить в России. Они просты в эксплуатации, ездят по бездорожью и отличаются приличной грузоподъемностью.

В список попали ГАЗ 2330 "Тигр", "Север" от SeverTrucks, белорусские вездеходы "Литвина", МТ-ЛБ, вездеход повышенной проходимости ГАЗ. Все новые автомобили представленных моделей стоят от 6 до 13 млн рублей.

Более подробно о каждой модели можно узнать на 110km.ru.

Фото: unsplash