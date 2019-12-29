Два сторожа угнали погрузчик со своего предприятия в Ленобласти

В воскресенье, 1 марта, в полицию Бокситогорского района Ленобласти обратился механик-наладчик, работающий на местном предприятии по обработке древесины, сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области. Как рассказал мужчина, с территории промзоны предприятия в поселке Совхозный пропал черно-красный вилочный погрузчик.
Вечером того же дня по подозрению в краже техники задержали двух сторожей, работающих в ограбленной организации. Возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения, в скором времени мужчинам изберут меру пресечения.
Ранее мы писали, что уснувший за рулем водитель влетел в отбойник на Выборгском шоссе.
Фото: pixabay
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