Два сторожа угнали погрузчик со своего предприятия в Ленобласти

Пропажу обнаружил механик-наладчик с того же предприятия.

В воскресенье, 1 марта, в полицию Бокситогорского района Ленобласти обратился механик-наладчик, работающий на местном предприятии по обработке древесины, сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области. Как рассказал мужчина, с территории промзоны предприятия в поселке Совхозный пропал черно-красный вилочный погрузчик.

Вечером того же дня по подозрению в краже техники задержали двух сторожей, работающих в ограбленной организации. Возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения, в скором времени мужчинам изберут меру пресечения.

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