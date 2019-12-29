  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Два сторожа угнали погрузчик со своего предприятия в Ленобласти
Сегодня, 11:53
56
himif

Два сторожа угнали погрузчик со своего предприятия в Ленобласти

0 0

Пропажу обнаружил механик-наладчик с того же предприятия.

В воскресенье, 1 марта, в полицию Бокситогорского района Ленобласти обратился механик-наладчик, работающий на местном предприятии по обработке древесины, сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области. Как рассказал мужчина, с территории промзоны предприятия в поселке Совхозный пропал черно-красный вилочный погрузчик.

Вечером того же дня по подозрению в краже техники задержали двух сторожей, работающих в ограбленной организации. Возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения, в скором времени мужчинам изберут меру пресечения.

Ранее мы писали, что уснувший за рулем водитель влетел в отбойник на Выборгском шоссе.

Фото: pixabay

Теги: кража, угон
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области, Происшествия,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии