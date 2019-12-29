Уснувший за рулем водитель влетел в отбойник на Выборгском шоссе

По словам очевидцев, в машине кроме автомобилиста никого не было.

Накануне вечером в 22:40 водитель на KIA Sportage въехал в отбойник на Выборгском шоссе. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

По словам очевидцев, в машине кроме автомобилиста никого не было. Свидетели уточнили, что пострадавшему просто повезло. Он был пьян и его не могли разбудить в течение 10 минут. А когда мужчина проснулся, не понял где он и кто его будит.

При этом после аварии водитель попытался уехать. Сам он отделался только поврежденным коленом.

Накануне на перекрестке Маршала Говорова и Васи Алексеева произошла авария.

Фото: ВК/ ДТП и ЧП