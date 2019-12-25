Всего в Роскосмосе COVID-19 заразилось 42 работника.

Три сотрудника Роскосмоса скончались из-за коронавируса. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора компании Олега Фролова.

Известно, что скончавшимся было 58, 62 и 68 лет. Сотрудник в возрасте 58 лет умер от двухсторонней пневмонии. Все трое работали в Москве и Московской области.

Олег Фролов от имени компании выразил соболезнования семьям и близким погибших.

По информации Фролова, всего в Роскосмосе COVID-19 заразилось 42 работника. Из них четыре выздоровели.

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