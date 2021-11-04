Два региона РФ намерены ввести QR-коды для авиаперелетов

В число регионов вошли Хабаровский и Камчатский край.

Предъявление персонального QR-кода сделают обязательным для полетов внутри Хабаровского и Камчатского края. Об этом говорится в сообщениях главы Камчатского края Владимира Солодова и оперштаба по недопущению распространения COVID-19 Хабаровского края.

С 23 ноября пассажирам при посадке в самолет нужно будет предъявить QR-код. Этот документ будет подтверждением, что человек прошел курс вакцинации от коронавируса. Также пассажиры вправе показать сертификат переболевшего. Также на борт пропустят со справкой, свидетельствующей о медицинском отводе от прививки от COVID-19.

По мнению Солодова, вводимые меры позволят избежать необходимости прохождения тестирования перед каждым перелетом или поездкой, но одновременно обеспечат безопасность граждан.

Касаемо Камчатки, данные требования также распространят и на наземный транспорт. В Хабаровском крае нельзя будет купить любой авиабилет без QR-кода. Требование вступит в силу в декабре.

Ранее уполномоченный по правам предпринимателей в РФ Борис Титов заявил, что Россия должна разрешить применение всех одобренных Всемирной организацией здравоохранения вакцин от COVID-19.

Видео: Telegram/Уважаемые пассажиры