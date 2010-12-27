Два ребенка пострадали в ДТП в Приморском районе

Всех пострадавших госпитализировали.

На пересечении улиц Савушкина и Туристской вечером 15 декабря произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В ДТП участвовали управляемая женщиной "Опель Астра" и "Санг Енг", за рулем которого был мужчина. В результате происшествия пострадали водитель "Опеля", а также пассажиры второго автомобиля: женщина с мальчиком 11 лет и девочкой 10 лет.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося.

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Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / VK