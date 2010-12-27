Водители пострадали после столкновения двух иномарок во Всеволожском районе

Одного из мужчин госпитализировали.

Во Всеволожском районе в воскресенье в 16:10 произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

На первом километре автодороги "Мяглово – шоссе Кола" мужчина за рулем "Порше Маккан" выехал на встречную полосу и столкнулся с "Пежо". Водитель "Порше" получил легкий вред здоровью, а мужчину за рулем "Пежо" увезли в больницу с тяжелым состоянием.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее мы передавали, что на Шафировском проспекте пешеход попал под колеса иномарки.

Фото: Дорожный инспектор. Санкт-Петербург. / VK