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Водители пострадали после столкновения двух иномарок во Всеволожском районе
Сегодня, 21:23
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arteliseev

Водители пострадали после столкновения двух иномарок во Всеволожском районе

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Одного из мужчин госпитализировали.

Во Всеволожском районе в воскресенье в 16:10 произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. 

На первом километре автодороги "Мяглово – шоссе Кола" мужчина за рулем "Порше Маккан" выехал на встречную полосу и столкнулся с "Пежо". Водитель "Порше" получил легкий вред здоровью, а мужчину за рулем "Пежо" увезли в больницу с тяжелым состоянием.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее мы передавали, что на Шафировском проспекте пешеход попал под колеса иномарки.

Фото: Дорожный инспектор. Санкт-Петербург. / VK

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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