На Шафировском мосту иномарка сбила пешехода

Пострадавший, по словам водителя, внезапно выскочил на дорогу из-за двигавшегося впереди автомобиля.

На Шафировском путепроводе 15 декабря в 17.11 произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, водитель за рулем автомобиля "Ситроен" совершил наезд на пешехода. Последний переходил проезжую часть слева направо вне пешеходного перехода. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы передавали, что на Октябрьской набережной "ГАЗель" снесла ограждение и упала в Неву

Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга