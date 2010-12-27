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На Шафировском мосту иномарка сбила пешехода
Сегодня, 19:38
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arteliseev

На Шафировском мосту иномарка сбила пешехода

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Пострадавший, по словам водителя, внезапно выскочил на дорогу из-за двигавшегося впереди автомобиля.

На Шафировском путепроводе 15 декабря в 17.11 произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. 

По предварительной информации, водитель за рулем автомобиля "Ситроен" совершил наезд на пешехода. Последний переходил проезжую часть слева направо вне пешеходного перехода. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

 

Теги: дтп, шафировский проспект, шафировский путепровод
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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