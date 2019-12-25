Два проходческих щита начали работу на Красносельско-Калининской линии метро

В Петербурге запустили щиты и новый комплекс в сторону Лиговского проспекта-2

В Санкт-Петербурге на Красносельско-Калининской линии метро запущены два проходческих щита, которые будут прокладывать тоннели в сторону станций "Каретная" и "Лиговский проспект-2". Оба комплекса произведены в России. Об этом сообщили в компании "Метрострой Северной столицы".

Работы стартовали на глубине 63 метров. Щит "Вера", созданный на Обуховском заводе, пройдет участок длиной 3,9 тыс. метров от станции "Путиловская" в сторону будущей "Каретной". Вес установки составляет 3 тыс. тонн, диаметр — 5,6 метра. Второй проходческий комплекс направлен к строящейся станции "Лиговский проспект-2".

В будущем на этом участке планируется открыть четыре станции глубокого заложения: "Броневая", "Заставская", "Боровая" и "Каретная". Протяженность нового тоннельного направления составит около 7 км.

На церемонии запуска присутствовали губернатор Александр Беглов и директор "Метростроя Северной столицы" Дмитрий Васильев. По словам губернатора, уже в 2026 году в работе будут находиться шесть проходческих комплексов — два новых и четыре восстановленных.

Дмитрий Васильев отметил, что в компании трудятся около 4,5 тыс. человек и все усилия направлены на развитие метростроения в Петербурге.

Ранее сообщалось, что общественным транспортом Петербурга с начала года воспользовались почти 1,3 млрд раз.

Фото: пресс-служба Смольного