Вечером четверга, 30 апреля, два подростка на скутерах столкнулись в Кировском районе Ленобласти. Об этом рассказали в пресс-службе отдела пропаганды регионального УГИБДД.
Пятнадцатилетний водитель скутера Yamaha влетел в мотороллер марки Suzuki, которым управлял юноша на год старше.
В результате столкновения пострадал виновник ДТП и его пассажир. Оба доставлены в больницу с травмами средней тяжести.
На данный момент сотрудники дорожной полиции проводят проверку. Обстоятельства происшедшего выясняются
Раньше мы писали, что два автомобиля столкнулись на перекрестке Авангардной и Ветеранов.
Фото: vk.com/dorinspb
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