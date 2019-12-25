В результате столкновения пострадал виновник ДТП и его пассажир.

Вечером четверга, 30 апреля, два подростка на скутерах столкнулись в Кировском районе Ленобласти. Об этом рассказали в пресс-службе отдела пропаганды регионального УГИБДД.

Пятнадцатилетний водитель скутера Yamaha влетел в мотороллер марки Suzuki, которым управлял юноша на год старше.

В результате столкновения пострадал виновник ДТП и его пассажир. Оба доставлены в больницу с травмами средней тяжести.

На данный момент сотрудники дорожной полиции проводят проверку. Обстоятельства происшедшего выясняются

Раньше мы писали, что два автомобиля столкнулись на перекрестке Авангардной и Ветеранов.

Фото: vk.com/dorinspb