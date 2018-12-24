Два петербуржца лишились свободы за поддельные рецепты на выдачу наркотических средств

Каждый проведет полтора года в тюрьме.

Прокуратура Невского района поддержала обвинение суда в отношении двух петербуржцев, обвиненных в незаконной выдаче рецептов на получение наркотических средств. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры 21 ноября.

Как выяснилось, Сергей Савкин и Илья Задвинский с января по сентябрь прошлого года находили пустые рецептурные бланки, изготовляли штампы одной районной поликлиники с печатью врача, после чего ставили оттиски на бланках и вписывали в них ложные сведения о пациентах и назначении им лекарства с психотропными веществами в составе. Поддельные рецепты злоумышленники сбывали неизвестным лицам за деньги.

Подсудимые признали свою вину. Каждый проведет полтора года в местах лишения свободы.

Тем временем, в МВД появятся подразделения по борьбе с продажей наркотиков в интернете.

Фото: Piter.TV