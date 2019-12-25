Шестиклассника увезли из квартиры на Симонова в неадекватном состоянии

Его в тяжёлом состоянии поместили в отделение реанимации.

Петербургский школьник оказался в больнице после употребления психоактивных веществ.

По информации АН "Оперативное прикрытие", днем 22 декабря в детскую больницу привезли 13-летнего мальчика. Шестиклассник был госпитализирован с острым отравлением неизвестным веществом психотропного действия. Его в тяжёлом состоянии поместили в отделение реанимации.

Школьника нашли в квартире на улице Симонова в неадекватном состоянии. По данному факту проводится проверка.

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Фото: Piter.tv