Два пассажира получили травмы головы в петербургском метро

Пострадавших госпитализировали.

Вечером 15 февраля два пассажира петербургского метро получили травмы. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на источник в экстренных службах.

51-летний мужчина с черепно-мозговой травмой поступил в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Пассажир упал на станции метро "Автово". Известно, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Аналогичный случай произошел на станции метро "Комендантский проспект". Пострадала 68-летняя женщина, от нее также пахло алкоголем, сообщают "Невские новости".

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