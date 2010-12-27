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В Петербурге рабочий рухнул с десятого этажа и выжил
Сегодня, 13:00
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TretyakovaS

В Петербурге рабочий рухнул с десятого этажа и выжил

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Мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу.

В Мурино рабочий-мигрант упал с десятого этажа и выжил. Мужчину в тяжелом состоянии отвезли в больницу. Об этом сообщают "Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

Инцидент произошел 15 февраля. В Токсовскую больницу доставили 23-летнего гражданина Узбекистана. Медики диагностировали у него кататравму, сочетанную травму головы, грудной клетки, живота, таза, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, закрытый перелом костей таза со смещением, закрытую травму живота. 

Впрочем, серьезные травмы не помешали мужчине самому рассказать о случившемся.  По его словам он работает монтажником. В тот день он сорвался с высоты десятого этажа дома 17 по Воронцовскому бульвару в ЖК "Воронцовский бульвар" в поселке Мурино.

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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