В Петербурге рабочий рухнул с десятого этажа и выжил

Мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу.

В Мурино рабочий-мигрант упал с десятого этажа и выжил. Мужчину в тяжелом состоянии отвезли в больницу. Об этом сообщают "Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 15 февраля. В Токсовскую больницу доставили 23-летнего гражданина Узбекистана. Медики диагностировали у него кататравму, сочетанную травму головы, грудной клетки, живота, таза, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, закрытый перелом костей таза со смещением, закрытую травму живота.

Впрочем, серьезные травмы не помешали мужчине самому рассказать о случившемся. По его словам он работает монтажником. В тот день он сорвался с высоты десятого этажа дома 17 по Воронцовскому бульвару в ЖК "Воронцовский бульвар" в поселке Мурино.