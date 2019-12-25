В задачи катеров входит доставка и высадка групп морских пехотинцев.

В четверг, 16 июля, стало известно о том, что два новейших катера "Раптор" вошли в состав Балтийского флота. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу завода "Пелла".

Известно, что соответствующие катеры построены на петербургском предприятии "Пелла". "Рапторы" отличаются высокими характеристиками. Отмечается, что катеры могут развивать скорость до 50 узлов.

"Рапторы" должны осуществить доставку и высадку групп морских пехотинцев.

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Фото:Минобороны России