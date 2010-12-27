В Приморском районе загорелись два катера

Пламя охватило верхнюю и среднюю палубу одного из катеров.

В субботу, 9 ноября, в Приморском районе Петербурга на причале загорелись два катера. Об этом сообщили в УМЧС России по Петербургу.

Сообщение о возгорание поступило на диспетчерский пульт в 12:59. Пожарные тут же выдвинулись по адресу: Приморское шоссе, 140. Пламя объяло верхнюю и среднюю палубу пришвартованного у причальной стенки катера "Расподия" размером 5×30. Также огонь перешел на соседнее судно "Жемчужина" размером 5×20.

В ликвидации огня принимало участие 25 пожарных личного состава МЧС и пять единиц техники. Сообщений о пострадавших нет.

Ранее мы сообщали, что в Сосновом Бору ночью горел дачный дом.

Фото: pixabay.com