В Сосновом Бору ночью горел дачный дом

Причина возгорания пока не известна.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти, ночью 8 ноября, в Сосновом Бору Ленинградской области в дачном доме начался пожар.

Огнеборцы получили сигнал о воспламенении в 3:25 , и тут же выдвинулись на место происшествия. Девять человек и две едениц из 71 пожарно-спасательной части прибыли ликвидировать пламя, площадь которого составила 100 квадратных метров. Менее чем за час огнеборцам удалось погасить все очаги воспламенения. По предварительной информации, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается

Ранее мы сообщали, что во Всеволожске во время пожара погиб человек.

Фото: pixabay.com