Пожар во Всеволожском районе унес жизнь одного человека

Причина возгорания пока неизвестна. По факту пожара проводится проверка.

Во Всеволожске произошло страшное возгорание, в результате которого погиб человек. Об этом пишет канал 78 со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.

О происшествии стало известно 7 ноября. В поселке имени Свердлова на территории дачного товарищества "Поляна-2" загорелась бытовка. Общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Пожарным сообщили о пожаре вечером в 21:10.

На место возгорания прибыла дежурная смена пожарного депо Северо-Запад. Порядка 12 спасателей пытались потушить огонь в течение полутора часов. В 22:37 пожар удалось ликвидировать.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Ленобласти полиция поймала двух серийных грабителей.

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