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Два грузовика застряли под "мостами глупости" в Петербурге

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Грузовой транспорт не прошел по высоте.

Во вторник, 3 февраля, два грузовика стали жертвами "моста глупости" в разных районах Петербурга. Пользователи Сети засняли инциденты на видео.

В третьем часу дня оранжевые грузовик застрял на Южном шоссе в сторону Белевского проспекта. Из-за транспортного средства на участке скопилась пробка. Этот мост стал одним из самых известных мостов "глупости" в городе. 

Второй грузовик заметили на пересечении Зольной улицы и Дальневосточного проспекта. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что машине оторвало кузов из-за дорожной арки. 

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 

Теги: грузовик, мост глупости
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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