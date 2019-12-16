Два грузовика застряли под "мостами глупости" в Петербурге

Грузовой транспорт не прошел по высоте.

Во вторник, 3 февраля, два грузовика стали жертвами "моста глупости" в разных районах Петербурга. Пользователи Сети засняли инциденты на видео.

В третьем часу дня оранжевые грузовик застрял на Южном шоссе в сторону Белевского проспекта. Из-за транспортного средства на участке скопилась пробка. Этот мост стал одним из самых известных мостов "глупости" в городе.

Второй грузовик заметили на пересечении Зольной улицы и Дальневосточного проспекта.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что машине оторвало кузов из-за дорожной арки.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"