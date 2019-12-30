Упрямая "ГАЗель" боролась с ограничителем и проиграла. Машине оторвало кузов

Автомобиль дважды пытался протиснуться в дорожную арку не по росту.

В среду, 29 января, петербуржцев знатно повеселили попытки "ГАЗели" проехать через ограничитель не по росту. Видео появилось в соцсетях, снабженное шутливыми комментариями пользователей.

На кадрах видео заметно, что в арку ограничителя со значением 2,5 м старается въехать фургон, при этом у машины уже наблюдается оторванный (видимо, после первого столкновения с ограждением) кузов. Второй въезд под ограничитель лишил автомобиля еще и пластикового элемента на водительской кабине.

А знаменитый "Мост глупости" ловил последнюю жертву только в конце 2019 года.

Видео: Виктор Крумер, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"