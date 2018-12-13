Два грузовика сгорели на Анисимовской дороге в Петербурге

Полиция выясняет обстоятельства происшествия в Красногвардейском районе города.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, накануне ночью, 22 мая стало известно о возгорании у дома по Анисимовской дороге.

Около трех часов ночи экстренные службы отреагировали на сообщение, что на стоянке загорелись два грузовика Dongfeng. Пострадавших нет, кабины автомобилей выгорели дотла.

Обстоятельства происшествия неизвестны, сотрудники полиции проводят проверку. Проводится техническая экспертиза, по ее итогам будет вынесено процессуальное решение.

Ранее Piter.TV сообщал о деталях истории, случившейся в Пушкине. Там неизвестный ограбил храм целителя Пантелеимона.