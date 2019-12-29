Их наградили золотыми звездами Героев страны.

Два генерала получили звания Героев России за операцию в Сирии. Речь идет о Сергее Рудском и командующем ВДВ Андрее Сердюкове. Их наградили за участие в контртеррористической операции в Сирии. Об этом сообщили журналистам "ТАССа" источники в Минобороны РФ.

Рудской и Сердюков получили золотые звезды Героев России 23 февраля прокомментировали в ведомстве

Известно, что Рудской управлял операциями российских войск.Сердюков занимался группировкой войск на месте.

Ранее умер Алексей Ботян: легендарного разведчика не стало на 104-м году жизни.

Видео: YouTube/Минобороны России