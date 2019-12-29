Два генерала получили звания Героев России за операцию в Сирии. Речь идет о Сергее Рудском и командующем ВДВ Андрее Сердюкове. Их наградили за участие в контртеррористической операции в Сирии. Об этом сообщили журналистам "ТАССа" источники в Минобороны РФ.
Рудской и Сердюков получили золотые звезды Героев России 23 февраля
прокомментировали в ведомстве
Известно, что Рудской управлял операциями российских войск.Сердюков занимался группировкой войск на месте.
Ранее умер Алексей Ботян: легендарного разведчика не стало на 104-м году жизни.
Видео: YouTube/Минобороны России
Обсуждение ( 0 )