Два частных детсада из Выборгского района получили 2,19 млн рублей

Теперь организаторы учреждений обязаны снизить цену родительской платы до 5 тыс. рублей за месяц.

Два частных дошкольных учреждения из Выборгского района получили денежную поддержку и смогут снизить родительскую оплату. Речь идет об индивидуальных предпринимателях, которые получили образовательную лицензию и воспитывают более 20 детей. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

Надежда Козина, которая организовала садик на 45 ребенка, получила 1,46 млн рублей. Василий Токубаев занимается с 24 детьми и получил 0,73 млн рублей.

Деньги выделили из бюджета государственной программы "Стимулирование экономической активности Ленинградской области". Постановление о предоставлении субсидии частным детским садам в июле 2019 года подписал Александр Дрозденко. Средства выдают на условиях установления минимальной родительской платы в 5 тыс. рублей за месяц.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что до сентября в Выборге благоустроят 16 дворов и построят пять детских площадок.

Фото: Pixabay