Два человека ушли под лед Финского залива во время рыбалки

Ночью 17 февраля на Финском заливе, у порта "Бронка" два человека провалились под лед. Спасти удалось лишь одного. Об этом в группе "Рыбалка СПб Ленобласть" рассказал очевидец.
Отмечается, что рыбаки находились в полукилометре от берега. Одного удалось спасти, его госпитализировали с переохлаждением. Тело второго доставали спасатели.
Спасатели отметили, что лед в месте происшествия ломался даже под катером на воздушной подушке.
В начале недели сотни людей вышли на лед Финского залива в период оттепели.
Фото: pexels (носит иллюстративный характер)
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