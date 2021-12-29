Два человека ушли под лед Финского залива во время рыбалки

Спасти удалось только одного человека.

Ночью 17 февраля на Финском заливе, у порта "Бронка" два человека провалились под лед. Спасти удалось лишь одного. Об этом в группе "Рыбалка СПб Ленобласть" рассказал очевидец.

Отмечается, что рыбаки находились в полукилометре от берега. Одного удалось спасти, его госпитализировали с переохлаждением. Тело второго доставали спасатели.

Спасатели отметили, что лед в месте происшествия ломался даже под катером на воздушной подушке.

В начале недели сотни людей вышли на лед Финского залива в период оттепели.

Фото: pexels (носит иллюстративный характер)