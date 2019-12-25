Два человека пострадали в тройном ДТП на Выборгской набережной

Пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

В ночь на воскресенье, 20 декабря, на Выборгской набережной произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщили в в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Авария случилась около 01:20. На участке дороги столкнулись "Фольксваген поло", за рулем которого находился 38-летний мужчина, "Митсубиши Лансер" 36-летней женщины и "Хёндай" под управлением 24-летнего водителя.

В ДТП пострадал водитель и 28-летний пассажир "Фольксвагена". По предварительной информации, они были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

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Фото: Global Look Press / Константин Кокошкин

