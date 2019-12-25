Оба раненых получают медицинскую помощь.

Два человека пострадали в результате стрельбы в школе в Нальчике. Об этом рассказали журналисты ТАСС со ссылкой на помощника регионального министра здравоохранения Лилию Шомахову. В местных СМИ уточнили, что инцидент произошел из-за того, что учитель повздорил со знакомыми одного из учащихся. В результате преподаватель решил воспользоваться оружием.

Сейчас в клинической больнице находятся двое пострадавших. Один из них получил ранение, из мягких тканей извлечена пуля. Второй в результате избиения с сочетанной травмой будет госпитализирован в соответствующее отделение Лилия Шомахова, глава Минздрава по Кабардино-Балкарской республике

Чиновница уточнила, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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Фото: Piter.tv