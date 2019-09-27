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В ночном ДТП на Московском проспекте пострадали два человека

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Volkswagen проехал на красный сигнал светофора и врезался в Suzuki.

В ночь на 27 сентября в Адмиралтейском районе Петербурга произошло серьезное ДТП. На Московском проспекте водитель такси марки Volkswagen, двигаясь в сторону Обуховского моста, проехал на красный сигнал светофора и врезался в Suzuki. В результате пострадали два человека. Об этом сообщил отдел пропаганды управления ГИБДД по городу и Ленобласти.

Уточняется, что травмы средней степени тяжести получили 29-летний водитель и 19-летняя пассажирка Suzuki. Их на скорой увезли в Александровскую больницу.

За рулем такси находился 31-летний уроженец Дагестана. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что на Васильевском острове "Хендай" сбил женщину по пути в пекарню.

Фото, видео: ВКонтакте / Дорожный инспектор. Санкт-Петербург.

Теги: авария, дтп с такси, пострадавшие в аварии
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

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