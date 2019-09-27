В ночном ДТП на Московском проспекте пострадали два человека

Volkswagen проехал на красный сигнал светофора и врезался в Suzuki.

В ночь на 27 сентября в Адмиралтейском районе Петербурга произошло серьезное ДТП. На Московском проспекте водитель такси марки Volkswagen, двигаясь в сторону Обуховского моста, проехал на красный сигнал светофора и врезался в Suzuki. В результате пострадали два человека. Об этом сообщил отдел пропаганды управления ГИБДД по городу и Ленобласти.

Уточняется, что травмы средней степени тяжести получили 29-летний водитель и 19-летняя пассажирка Suzuki. Их на скорой увезли в Александровскую больницу.

За рулем такси находился 31-летний уроженец Дагестана. По факту случившегося проводится проверка.

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Фото, видео: ВКонтакте / Дорожный инспектор. Санкт-Петербург.