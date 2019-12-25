  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Два человека пострадали в ДТП на улице Маршала Казакова
Сегодня, 9:26
117
nadezhda_sib

Два человека пострадали в ДТП на улице Маршала Казакова

0 0

Авария произошла около 20 часов.

Вечером 22-го декабря в Кировском районе Петербурга столкнулись два легковых автомобиля и микроавтобус. В ДТП пострадали несколько человек, узнал Piter.TV от источника.

Авария произошла у дома №68 по улице Маршала Казакова. Пострадавшими оказались два пассажира "Опеля" — мужчины 1982-го и 1996-го годов рождения. По предварительным данным, они получили закрытую черепно-мозговую травму. Обоих госпитализировали в Городскую больницу №26. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что автомобиль влетел в ограждение и светофор на площади Труда. 

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, микроавтобус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии