Два человека пострадали в ДТП на улице Маршала Казакова

Авария произошла около 20 часов.

Вечером 22-го декабря в Кировском районе Петербурга столкнулись два легковых автомобиля и микроавтобус. В ДТП пострадали несколько человек, узнал Piter.TV от источника.

Авария произошла у дома №68 по улице Маршала Казакова. Пострадавшими оказались два пассажира "Опеля" — мужчины 1982-го и 1996-го годов рождения. По предварительным данным, они получили закрытую черепно-мозговую травму. Обоих госпитализировали в Городскую больницу №26.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что автомобиль влетел в ограждение и светофор на площади Труда.

Фото: Piter.TV