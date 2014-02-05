Водитель Lexus не справился с управлением и на большой скорости врезался в дерево.

Два человека пострадали в ДТП на Новом Арбате в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел вечером 11 декабря. По информации источника, водитель Lexus не справился с управлением и на большой скорости врезался в дерево. Он также задел Mercedes. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир Lexus. Им оказали медицинскую помощь. На месте работали спецслужбы.

Ранее мы сообщали, что в результате ДТП в Краснодарском крае погибли пять человек.

Видео: Telegram / SHOT