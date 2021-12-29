Два человека пострадали при сходе товарных вагонов с рельсов в Москве

Устанавливаются обстоятельства ДТП на железной дороге.

Два человека пострадали при сходе нескольких товарных вагонов с рельсов в Москве. Об этом рассказали представители региональных экстренных служб. Инцидент зафиксирован около 16 строения по Иловайской улице, вблизи железнодорожной платформы Перерва по Курскому направлению движения.

В настоящее время пострадавшие с различными травмами госпитализированы. Известно, что медицинская помощь понадобилась сотрудникам РЖД. Речь идет о составитель составов и работнике вневедомственной охраны. Они пострадали около 01:50 утра 3 февраля по местному времени.

Представители пресс-службы Главного управления столичной полиции уточнили прессе, что железнодорожный инцидент произошел при осаживании 63 вагонов с тепловозом. Машинист, находившийся у управления товарным поездом, проехал на запрещающий сигнал светофора. Из-за этого было зафиксировано боковое столкновение с маневровым составом. Транспортное средство двигалось по соседнему пути.

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Фото и видео: Piter.tv