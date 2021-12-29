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РЖД оштрафовали на 300 тысяч рублей за плохую уборку крыши Витебского вокзала
Сегодня, 16:23
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

РЖД оштрафовали на 300 тысяч рублей за плохую уборку крыши Витебского вокзала

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В минувшую пятницу инспекторы обнаружили нарушения на общую сумму более 2 млн рублей.

ОАО "РЖД" оштрафовали на 300 тысяч рублей за неубранный снег и наледь на кровле Витебского вокзала. Об этом сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

С начала снегопадов инспекция назначили штрафов за плохую зимнюю уборку на сумму более 60 млн рублей. Так, например, 550 тысяч придется выплатить ООО "Агроторг" за неубранный снег на территории магазина на Большевиков, 83. ООО "Содействие" назначили 160 тысяч рублей за неубранную зону производства работ на Миллионной, 5.

Ранее стало известно о том, что зимний сезон 21/22 обогнал прошлый по количеству снега в Петербурге как минимум на 40%. За последнюю неделю выпало более 25 см снега. 

Фото: Piter.TV

Теги: витебский вокзал, ржд, уборка снега
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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