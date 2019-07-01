Предположительно, у кабины оборвался трос.

Два человека пострадали из-за падения лифта в Москве. Об этом рассказали представители Telegram-канала "112". По информации от источника, сейчас на месте происшествия находятся медики, правоохранительные органы и спасательная служба. Известно, что в многоэтажном здании на на Иловайской улице лифт рухнул со второго на минус первый этаж. В этот момент в кабине находились люди. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. Специалисты подозревают у одного из пострадавших перелом ноги. По предварительным сведениям, в лифте оборвался трос.

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Фото: Москва с огоньком | Новости Москвы

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