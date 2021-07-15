Арестован иркутянин, который пытался выбросить с балкона ребенка

Житель Иркутска проведет под стражей два месяца.

Октябрьский районный суд арестовал Романа Терентьева, который создал опасную ситуацию в Иркутске, встав на карниз балкона вместе с ребенком. Таким образом мужчина хотел привлечь внимание жены, которая написала на него заявление в полицию из-за избиения. Судебная инстанция постановила заключить местного жителя под стражу на два месяца. Ранее полиции удалось уговорить преступника отвести сына в квартиру. После этого оперативники задержали россиянина.

Напомним, что инцидент с балконом произошел 13 июля. Мужчине, угрожавшему выбросить сына с балкона в Иркутске, грозит до 10 лет колонии.

Фото и видео: Telegram / Babr Mash