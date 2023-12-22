Два человека погибли в результате пожара в Перми

Предварительной причиной пожара назвали неосторожность при курении.

Два человека погибли в результате пожара в многоэтажном доме в Перми. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в ночь на 21 февраля. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Предварительной причиной пожара назвали неосторожность при курении. Спасатели эвакуировали 36 человек, в том числе девять детей. В тушении огня участвовали 32 специалиста и девять единиц техники.

Ранее мы сообщали, что в Ульяновской области локализовали пожар в многоквартирном доме.

Видео: МЧС России