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В Ульяновской области локализовали пожар в многоквартирном доме

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В тушении огня участвовали 60 специалистов и 24 единицы техники.

В Ульяновской области локализовали пожар в многоквартирном доме. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в поселке Ишеевка. Поступило сообщение о возгорании в двухэтажном многоквартирном доме. Площадь огня составила 350 квадратных метров. Из здания самостоятельного эвакуировались 44 жильца, в том числе девять детей. По предварительной информации, пострадавших нет.

В тушении огня участвовали 60 специалистов и 24 единицы техники. Спустя несколько часов пожар был локализован.

Ранее мы сообщали, что в Иркутске загорелось пятиэтажное общежитие.

Видео: МЧС России

Теги: жилой дом, пожар, ульяновская область
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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