В тушении огня участвовали 60 специалистов и 24 единицы техники.

В Ульяновской области локализовали пожар в многоквартирном доме. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в поселке Ишеевка. Поступило сообщение о возгорании в двухэтажном многоквартирном доме. Площадь огня составила 350 квадратных метров. Из здания самостоятельного эвакуировались 44 жильца, в том числе девять детей. По предварительной информации, пострадавших нет.

В тушении огня участвовали 60 специалистов и 24 единицы техники. Спустя несколько часов пожар был локализован.

Ранее мы сообщали, что в Иркутске загорелось пятиэтажное общежитие.

Видео: МЧС России